Коммерческий директор «Локомотива»: места на стадионе будем разыгрывать перед каждой игрой

Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал, как будут выбираться зрители, которым разрешат посещение домашних матчей команды.



«Мы решили, что в сложившейся ситуации справедливо будет, если мы возьмём по 10 процентов владельцев абонементов с каждой трибуны. Абонементов на «Запад» и «Восток», включая VIP-секторы, у нас суммарно меньше 10 процентов. Поэтому всё остальное мы отдали «Югу» – 1375 мест. И это все места, которые физически могут быть доступны на «Юге» с учётом социального дистанцирования. Но это не значит, что все те люди, которые выиграют жеребьёвку на матч с «Оренбургом», точно смогут прийти и на следующие матчи. Такие розыгрыши мы планируем организовывать перед каждым матчем, если ограничения не будут сняты. Кроме того кто-то может отказаться от похода на футбол из-за угрозы возможного заражения. Если такой человек выиграл в розыгрыше, он может отметить в личном кабинете на сайте клуба, что на игру не пойдёт. Его место займёт следующий по списку. Исключение мы сделали для 15 владельцев абонементов, которые в этом году пробивают «золотой» сезон. Они не будут участвовать в розыгрыше и попадут на матчи в любом случае.



Если говорить о компенсации для тех, чей абонемент не выпал в жеребьёвке, у нас есть варианты. Но мы пока не запустили этот процесс, потому что неясно, что дальше. Будет ли всё так же пускаться на стадион 10 процентов зрителей или уже будет 30 или вообще будут сняты ограничения. Будем отталкиваться от ситуации.

Вся эта ситуация нанесла существенный ущерб клубу. Мы даже не можем пустить всех владельцев абонементов, не говоря уже о продаже билетов», — передаёт слова Фаттахова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.