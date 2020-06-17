Коммерческий директор «Локомотива» рассказал, как будут организованы домашние матчи

Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал, как будут организованы домашние матчи команды после возобновления РПЛ.

«Еда на стадионе будет. Будет и вода. Всё в индивидуальных упаковках, сокращённый вариант матчевого меню. Матчдэй будет в формате онлайн. То есть основная наша задача — помочь людям быстро и безопасно занять места на трибунах.



Чтобы попасть на стадион болельщики должны будут соблюдать все требования Роспотребнадзора — маски, перчатки, социальное дистанцирование. На всей территории будут установлены санитайзеры. Кроме того, наверняка на каждом матче будут сотрудники Роспотребнадзора, которые будут следить за соблюдением всех норм. Все меры Роспотребнадзора направлены на то, чтобы помочь футбольным клубам проводить матчи со зрителями. Трибуны будут обрабатываться до матча и после. Мы увеличили скамейки запасных, чтобы игроки могли быть рассажены с учётом социальной дистанции.



Если в скором времени на стадион разрешат пускать не 10, а 30 процентов зрителей, мы рассмотрим вариант с продажей билетов на матчи.



Но хочу сказать, что, если даже разрешат пускать на стадионы более 50 процентов зрителей, но при этом сохранят социальную дистанцию в полтора метра, ситуацию это не сильно изменит. Геометрия трибун стадиона такова, что с учётом социального дистанцирования мы не сможем разместить на них более 6 тысяч болельщиков. Однако если социальную дистанцию сократят, например, до метра, то эта цифра вырастет, и будет не 6, а примерно 12 тысяч», — передаёт слова Фаттахова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.