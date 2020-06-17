В «Локомотиве» рассказали, как выбрали болельщиков, которым разрешат доступ на стадион

IT-директор Локо Олег Жданов рассказал, каким образом происходил выбор болельщиков, которым разрешат доступ на стадион во время домашних матчей команды.

«К сожалению, из-за положения регламента мы не можем пустить всех болельщиков на трибуны. Мы собрали список всех людей, у которых есть абонемент на Южную трибуну, и отсортировали его в случайном порядке, после чего взяли первые 1375 записей, именно это количество вмещает Южная трибуна с учётом социальной дистанции.



Единственное исключение мы сделали для 15 человек, которые «пробивают» золотой сезон. Мы посчитали это правильным, они автоматически входят в список первыми. Что касается технической стороны, то наша билетная система не содержит механики, чтобы делать такие случайные выборки. Поэтому нам нужно было подключиться напрямую к базе данных, с которой работает наша билетная система, и делать запросы с помощью низкоуровневых средств.



В соответствии с законодательством в опубликованной выборке не содержится никаких персональных данных — только сектор, ряд и место. Сортировка записей производилась с помощью криптографически надёжного генератора случайных чисел.



Всего у нас чуть меньше 6000 абонементов, из которых свыше 3500 – Южная трибуна. Определено всего 1375 мест. Все болельщики, которые выиграли право пойти на стадион, получат письмо на почту. Если человек по каким-то причинам не сможет пойти на матч, он даёт нам обратную связь через личный кабинет. Это место автоматически передаётся следующему человеку в резервном списке», — передаёт слова Жданова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.