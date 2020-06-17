Васин: если с «Зенитом» не хватит физики, придётся включать морально-волевые качества

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

«Оптимальной нашу форму пока точно назвать нельзя. Всё-таки такое длительное время мы провели без командных тренировок, без работы с мячом, а к привычным нагрузкам вернулись сравнительно недавно. Но ощущаем себя достаточно хорошо, готовы к возобновлению сезона. Все команды сейчас находятся в равных условиях. Если не будет хватать физики, придётся включать морально-волевые качества. В любом случае, какие-то выводы о кондициях можно будет делать уже после матча с „Зенитом“, — приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание «армейского» клуба от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. «Зенит» (50) — на 1-м месте. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира состоится 19 июня.



Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 20 июня в Москве. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».