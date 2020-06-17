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«Наполи» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Италии начнётся в 22:00

«Наполи» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Италии начнётся в 22:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 17 июня, состоится финальный матч Кубка Италии между неаполитанским «Наполи» и туринским «Ювентусом». Встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировать ему будут судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья — Джанпаоло Кальварезе.

На пути к финалу «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» победил «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).

«Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии. «Наполи» выигрывал трофей пять раз.

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