Уткин: протоколы безопасности РПЛ — самые либеральные в Европе. Доигрались

Блогер Василий Уткин прокомментировал вспышку заражения коронавирусом в «Ростове», обратив внимание на разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями.



«Много читаю эмоциональных, радикальных, панических отзывов на ситуацию с «Ростовом». Знаете, где читаю? В смысле — где нахожусь? В пробке. Из Хамовников еду на эфир в район Цветного. Уже два часа. А пробки потому, что в городе репетиция парада. А три дня назад были закрыты все рестики. А сегодня парад.

Давайте вспомним, на фоне какого масштаба эпидемии (количество заболевших, динамика и прочее) перезапускались европейские страны. И какие цифры в России. Не надо радикализма. Это было рискованно. Все знали, на что шли. Теперь давайте вспомним, как все наши клубы (почти) играют товарищеские матчи. А немцы не играли.

Я, кстати, не вижу большого отступления от логики. Если через неделю возобновляется чемпионат — почему бы не сыграть? Если в центре Москвы уже парад — чё не играть-то? Но вот такие риски. Да. Что делать? Надо думать. А нельзя делать что? А нельзя стрелочника виноватить. Как именно произошло, найти обязательно. Чтобы извлечь урок. И только. Почему? А вот причины.

Протоколы безопасности, не препятствовавшие товарнякам, предусматривающие зрителей на трибунах, самые либеральные в Европе. Доигрались. Потому, что играть теперь в заболевшей команде некому. И требование играть дублем или молодёжкой несостоятельно, потому что дубли, молодёжки и академии остановлены и не возобновлены ровно теми же решениями, что перезапустили чемпионат. Так что нельзя ими играть. Потому что логичнее играть массажистами тогда, они хотя бы на работу ходили.

И ещё потому, что в этом чемпионате одну игру из-за эпидемии уже переносили. И это была игра… «Сочи»! Соперника «Ростова» в первом туре. Который получит теперь три очка в том безумном случае, если победит «партия технаря»! То есть когда «Сочи» в ноябре мучилось поносом (официально гриппом, но я больше верю в диарею), им игру перенесли. В неболеющей стране.

И как вы теперь накажете «Ростов»? Вот как? Конечно, никак. Тупик. Надо искать решение. Я остаюсь сторонником перезапуска. Было ясно, что это сложно и рискованно. Решение о перезапуске было верным, потому что бессмысленно не играть в парадирующей и плебисцирующей на днях стране. Чушь собачья. А теперь думать надо, что делать», — написал Уткин в своём телеграм-канале.