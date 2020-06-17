Шалимов: матч с «Крыльями Советов» является ключевым для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».



«Всё, что запланировали, мы выполнили, по тренировкам, по нагрузкам. Думаю, на сто процентов ни одна команда готова не будет, потому что перерыв был слишком большим. Командных тренировок было не так много, сначала индивидуальные, потом в группах. Думаю, все будут набирать форму по ходу чемпионата за счёт игр.



Мы всё сделали для того, чтобы максимально готовыми подойти к первой игре, для нас она очень важна. Мы должны подготовиться и психологически, и физически. Ключевая игра, она может решать многое и в плане психологии. Конечно, мы хотим отыграть первый матч таким образом, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится 19 июня. Начало встречи — в 18:00 мск.