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Слуцкий назвал условие, от которого будет зависеть качество игры в оставшихся матчах

Слуцкий назвал условие, от которого будет зависеть качество игры в оставшихся матчах
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что повлияет на игру команд в оставшихся матчах сезона РПЛ.

«Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, всё ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены.

Здесь всё-таки всё было достаточно специфично. Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически всё будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью. В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жёстком игровом микроцикле.

Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалификации у всех команд. Поэтому я уверен, что, начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей, всё будет зависеть от качества людей, выходящих на замену», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого.

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