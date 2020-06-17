Слуцкий назвал условие, от которого будет зависеть качество игры в оставшихся матчах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что повлияет на игру команд в оставшихся матчах сезона РПЛ.
«Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, всё ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены.
Здесь всё-таки всё было достаточно специфично. Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически всё будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью. В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жёстком игровом микроцикле.
Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалификации у всех команд. Поэтому я уверен, что, начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей, всё будет зависеть от качества людей, выходящих на замену», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого.
- 17 июня 2020
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