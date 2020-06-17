«Наполи» — «Ювентус»: составы команд на финал Кубка Италии

Стали известны стартовые составы неаполитанского «Наполи» и туринского «Ювентуса» на финальный матч Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».



«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй, Фабиан Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье.



«Ювентус»: Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Диего Коста, Дибала, Роналду.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировать ему будут судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья — Джанпаоло Кальварезе.



На пути к финалу «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» победил «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).



«Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии. «Наполи» выигрывал трофей пять раз.