Вратарь «Астон Виллы» завалился с мячом в ворота, но арбитр не засчитал гол

Майкл Оливер, главный арбитр матча 28-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед», не засчитал гол в ворота хозяев, хотя голкипер «львов» Эрьян Нюланд завалился с мячом за линию ворот.

Игроки гостей требовали засчитать гол, но арбитр показал им на часы, на которые ему не пришло уведомление, что мяч полностью пересёк линию ворот.

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Матч «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». В данный момент идёт второй тайм, счёт не открыт — 0:0.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 43 очка, занимает 7-е место в АПЛ. «Астон Вилла» (25) — на 19-м месте.