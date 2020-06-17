«Манчестер Сити» — «Арсенал»: составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Гюндоган, Де Брёйне, Сильва, Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Агуэро, Зинченко, Родриго, Зане, Бернарду Силва, Фернандиньо, Отаменди, Фоден.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Мари, Тирни, Джака, Гендузи, Уиллок, Обамеянг, Нкетиа, Сака.

Запасные: Мартинес, Давид Луис, Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Себальос, Нельсон, Пепе, Мартинелли, Ляказетт.

Сегодня, 17 июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».

«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидирует «Ливерпуль» (82).