«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» не выявили победителя в матче АПЛ

В перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

В концовке первого тайма произошёл спорный эпизод. Голкипер «Астон Виллы» Эрьян Нюланд завалился с мячом за линию ворот, но арбитр не засчитал гол. Игроки гостей требовали зафиксировать взятие ворот, но арбитр показал им на часы, на которые ему не пришло уведомление, что мяч полностью пересёк линию ворот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Шеффилд Юнайтед», набрав 44 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на 19-м месте.