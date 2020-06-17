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Нани: Роналду говорил мне, что может оказаться в MLS

Нани: Роналду говорил мне, что может оказаться в MLS
Футбол / Италия 0

Португальский полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани сообщил, что его партнёр по сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», заинтересован в продолжении карьеры в североамериканской лиге MLS.

«Пару лет назад Роналду говорил мне, что может оказаться в MLS. Это не точно, но такая вероятность существует. MLS — великая лига. Конечно, есть моменты, в которых и лига, и игроки должны прогрессировать. Но у нас есть фантастические клубы с прекрасной организацией, классные тренеры и футболисты. С каждым сезоном здесь становится всё лучше», — приводит слова Нани ESPN.

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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