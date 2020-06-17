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Губерниев: как футбольный обозреватель, считаю: если играть, то без зрителей!

Губерниев: как футбольный обозреватель, считаю: если играть, то без зрителей!
Футбол / РПЛ 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове».

«Как футбольный обозреватель, считаю: если играть в футбол, то без зрителей! Без!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сели на двухнедельный карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.

Напомним, на матчи РПЛ после возобновления разрешено допускать не более 10% зрителей.

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