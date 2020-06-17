«Наполи» продлил контракт с Дрисом Мертенсом
Неаполитанский «Наполи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом.
Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года с возможностью продления ещё на один год. У Мертенса были предложения из многих известных клубов, но он принял решение остаться в «Наполи».
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» владельца «Наполи» Аурелио де Лаурентиса.
Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. Бельгиец является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба, забив 122 мяча. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии (12 — в основном составе), стал автором шести забитых мячей и четырёх результативных передач.
Друг Мертенса: Дрис ранее решил не переходить в «Зенит», потому что ненавидит холод
- 17 июня 2020
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