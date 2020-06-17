«Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом», Смолов получил предупреждение и был заменён

В матче 29-го тура испанской Примеры «Вальядолид» сыграл вничью с «Сельтой» со счётом 0:0. Встреча проходила без зрителей на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.
Команды голов не забили. На 71-й минуте Яго Аспас не реализовал пенальти.
С первых минут на поле появился российский форвард Фёдор Смолов, который получил жёлтую карточку на 35-й минуте за толчок соперника. Это уже третье предупреждение для россиянина в сезоне. На 64-й минуте Смолова заменили.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, помогали ему Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Даниэль Паленсия Кабальеро.
«Вальядолид», набрав в 29 турах 33 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (27) осталась на 17-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 29 матчах 64 очка «Барселона». В тройку лидеров входят «Реал» (59) и «Севилья» (51).
- 17 июня 2020
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