Игроки «Манчестер Сити» и «Арсенала» стали на колено в память о Джордже Флойде

Футболисты лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.



Перед началом матча на стадионе «Этихад» игроки обеих команд стали на колено в центральном круге. Фото опубликовано на странице 90min в «Твиттере».

Ранее игроки «Астон Виллы» и «Шеффилда» стали на колено и надели футболки Black Lives Matter.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.