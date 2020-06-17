Жена Карпина: не даю никаких комментариев по поводу ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отказалась комментировать ситуацию со вспышкой заражения коронавирусом в ростовском клубе.

«Друзья! Прошу с пониманием отнестись к тому, что я не даю никаких комментариев по поводу ситуации с коронавирусом в нашей команде. Берегите себя!» — написала Карпина в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сели на двухнедельный карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.



В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».



«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.