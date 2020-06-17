«Арсенал» сделал две замены из-за травм в первые 25 минут матча с «Манчестер Сити»
В матче «Манчестер Сити» — «Арсенал» (0:0, первый тайм), который проходит сейчас на стадионе «Этихад» в Манчестере, к 25-й минуте произошло две замены.
На 8-й минуте матча поле покинул хавбек «Арсенала» Гранит Джака и вместо него вышел Даниель Себальос. На 24-й минуте был заменён защитник лондонцев Пабло Мари, на поле появился Давид Луис. Оба заменённых игрока получили повреждения.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».
«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидирует «Ливерпуль» (82). Матч команд в первом круге состоялся в Лондоне 15 декабря. Тогда, в 17-м туре, выиграли гости — 3:0.
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