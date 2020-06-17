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Россиянин Ильюченко признан лучшим игроком тура в чемпионате Южной Кореи

Россиянин Ильюченко признан лучшим игроком тура в чемпионате Южной Кореи
Футбол / Прочие турниры 0

Российский нападающий «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко признан лучшим игроком 6-го тура чемпионата Южной Кореи.

Россиянин забил два гола и отдал две результативные передачи в матче с «Сангжу Сангму» (4:2).

Ильюченко перешёл в «Пхохан Стилерс» летом 2019 года из немецкого «Дуйсбурга» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в семи матчах чемпионата Южной Кореи (все — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

«Пхохан Стилерс», в семи турах набрав 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Кей-лиги. От лидирующего «Чонбук Хёндэ Моторс» клуб отстаёт на восемь очков.

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