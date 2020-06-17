Россиянин Ильюченко признан лучшим игроком тура в чемпионате Южной Кореи
Российский нападающий «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко признан лучшим игроком 6-го тура чемпионата Южной Кореи.
Россиянин забил два гола и отдал две результативные передачи в матче с «Сангжу Сангму» (4:2).
Ильюченко перешёл в «Пхохан Стилерс» летом 2019 года из немецкого «Дуйсбурга» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в семи матчах чемпионата Южной Кореи (все — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
«Пхохан Стилерс», в семи турах набрав 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Кей-лиги. От лидирующего «Чонбук Хёндэ Моторс» клуб отстаёт на восемь очков.
- 17 июня 2020
-
23:27
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:43
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:02
-
20:52
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:35
-
19:34
Партнерский контент