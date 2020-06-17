Фанаты «Наполи» провезли гроб с футболкой Криштиану Роналду по улицам Неаполя

В день финального матча Кубка Италии болельщики «Наполи» провезли по улицам Неаполя гроб с футболкой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» ilbianconerocom.

Матч «Наполи» — «Ювентус» проходит в Риме на стадионе «Олимпико». В начале второго тайма счёт не открыт — 0:0. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистируют ему судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья — Джанпаоло Кальварезе.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.