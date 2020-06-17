«Боруссия» дома уступила «Майнцу», «РБ Лейпциг» упустил победу над «Фортуной»

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссией» дома со счётом 0:2 проиграла «Майнцу». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Гости открыли счёт на 33-й минуте — Жонатан Буркардт головой переправил мяч в дальний угол ворот. На 49-й минуте Жан-Филипп Матета уверенным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам, реализовав пенальти, — 2:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом, ему ассистировали судьи на линиях Хольгер Хеншель и Свен Вашицки. Резервный арбитр — Сёрен Шторкс.



«Боруссия», набрав 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (34) — на 15-м месте.

Результаты других матчей:

«Байер» — «Кёльн» — 3:1

«РБ Лейпциг» — «Фортуна» — 2:2

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 1:3