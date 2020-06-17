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«Боруссия» дома уступила «Майнцу», «РБ Лейпциг» упустил победу над «Фортуной»

«Боруссия» дома уступила «Майнцу», «РБ Лейпциг» упустил победу над «Фортуной»
Футбол / Германия 0

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссией» дома со счётом 0:2 проиграла «Майнцу». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Гости открыли счёт на 33-й минуте — Жонатан Буркардт головой переправил мяч в дальний угол ворот. На 49-й минуте Жан-Филипп Матета уверенным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам, реализовав пенальти, — 2:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом, ему ассистировали судьи на линиях Хольгер Хеншель и Свен Вашицки. Резервный арбитр — Сёрен Шторкс.

«Боруссия», набрав 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (34) — на 15-м месте.

Результаты других матчей:

«Байер» — «Кёльн» — 3:1

«РБ Лейпциг» — «Фортуна» — 2:2

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 1:3

Германия - Бундеслига. 32-й тур
17 июня 2020, среда. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 2
Майнц
Майнц
0:1 Буркардт – 33'   0:2 Матета – 49' (пен)
Германия - Бундеслига. 32-й тур
17 июня 2020, среда. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Кампль – 60'   2:0 Вернер – 63'   2:1 Скрыбски – 87'   2:2 Хоффман – 90+2'
Германия - Бундеслига. 32-й тур
17 июня 2020, среда. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Бендер – 7'   2:0 Хаверц – 39'   2:1 Борнау – 59'   3:1 Диаби – 83'
Германия - Бундеслига. 32-й тур
17 июня 2020, среда. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Даббур – 59'   0:2 Даббур – 62'   1:2 Варгас – 69'   1:3 Бебу – 89'
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