«Манчестер Сити» — «Арсенал»: де Брёйне увеличил разрыв в счёте, Луис удалён

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне забил мяч в перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Давид Луис нарушил правила в борьбе за мяч с Риядом Марезом в своей штрафной и получил красную карточку. Пенальти реализовал де Брёйне.
Луис вышел на поле на 24-й минуте, заменив получившего травму Пабло Мари.
Видео удаления Луиса можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео гола де Брёйне можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал».
«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (40) — на 9-м месте. Лидер чемпионата — «Ливерпуль» (82).
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