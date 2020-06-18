«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и стал обладателем Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико».

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ему ассистировали судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья — Джанпаоло Кальварезе.

«Наполи» выиграл трофей в шестой раз. «Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии.

На пути к финалу «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» — «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).