Буффон дважды вынес мяч с ленточки на последней минуте финала Кубка Италии с «Наполи»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон спас команду на последней минуте дополнительного времени в мате финала Кубка Италии с «Наполи» (0:0, второй тайм).

После навеса с углового один из игроков «Наполи» нанёс удар в угол ворот, однако Буффон вынес мяч с ленточки. 42-летний голкипер отразил и добивание, мяч отлетел от него и угодил в штангу.

Неаполитанцы так и не сумели забить, и спустя полминуты судья дал свисток к окончанию второго тайма. Далее в матче начнётся серия пенальти.

На пути к финалу «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» — «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).



«Ювентус» — 13-кратный обладатель Кубка Италии. У «Наполи» — пять трофеев.