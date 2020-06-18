Голкипер «Наполи» Мерет: Буффон сегодня доказал, что он по-прежнему номер один

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет прокомментировал победу в матче с «Ювентусом» в финале Кубка Италии (0:0, 4:2 по пенальти) и игру вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона.



«Мы отдали все силы, от первой до последней минуты. Очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Тренер и президент «Наполи» сказали, что тоже гордятся нами.



Джиджи — по-прежнему номер один, он доказал это сегодня вечером, сделав три или четыре невероятных сейва. Для меня большая честь играть против того, кто был и остаётся моим кумиром. Это делает победу в финале ещё более особенной", — приводит слова Мерета Football Italia.

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». В основное время матча команды голов не забили. В концовке матча после навеса с углового один из игроков «Наполи» нанёс удар в угол ворот, однако Буффон вынес мяч с ленточки. 42-летний голкипер отразил и добивание, мяч отлетел от него и угодил в штангу.



Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2. «Наполи» выиграл трофей в шестой раз. «Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии.