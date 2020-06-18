«Ювентус» с Роналду 2 года не выигрывает Кубок Италии. Без него побеждали 4 года подряд

После перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» команда два года подряд не может победить в Кубке Италии.
Напомним, в финальном матче Кубка Италии 2020 года «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико».
В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2.
Таким образом, «Ювентус» второй год подряд не может выиграть этот трофей. До перехода Роналду туринский клуб выигрывал Кубок страны четыре года подряд. Ювентус» — 13-кратный обладатель Кубка Италии и является рекордсменом по этому показателю.
В прошлом году победителем турнира стал «Лацио». «Ювентус» выбыл на стадии четвертьфинала.
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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