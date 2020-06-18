Дезинфекция штанги, травма Гарсии и фанаты за забором. Яркие фото возвращения АПЛ

17 июня в Англии возобновился розыгрыш АПЛ. Одними из первых матчей после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед», однако победителя не выявили.



В перенесённом матче 28-го тура «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.



К середине первого тайма «Арсенал» потерял из-за травм Гранита Джаку и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Даниель Себальос и Давид Луис. Счёт был открыт в конце тайма, автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. В начале второй половины Луис нарушил правила своей штрафной в борьбе за мяч с Риядом Марезом и арбитр назначил пенальти, который реализовал Кевин де Брёйне. В компенсированное время третий гол забил Фил Фоден.



Лучшие кадры с матчей «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Англии.