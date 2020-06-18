Давид Луис взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис прокомментировал разгромное поражение в игре с «Манчестер Сити» (0:3) в рамках в рамках 28-го тура чемпионата Англии.

«Это моя вина. Команда справилась хорошо, особенно вдесятером. Тренер потрясающий, все игроки потрясающие, это была моя вина. Я должен был принять другое решение за последние два месяца, но я этого не сделал. Всё дело в моём контракте, останусь ли я здесь или нет. У меня есть 14 дней, чтобы быть здесь, и всё. Я должен был попытаться решить свое будущее как можно раньше, но я этого не сделал. Я не хочу, чтобы это использовали в качестве алиби или оправдания, это моя вина. Я люблю быть здесь, поэтому я продолжаю тренироваться», — приводит слова Луиса BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, к середине первого тайма «Арсенал» потерял из-за травм Гранита Джаку и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Давид Луис и Даниель Себальос. В начале второго тайма Луис заработал пенальти в свои ворота и получил прямую красную карточку.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» пока не продлило с Луисом соглашение до конца сезона-2019/2020. При этом у сторон нет никаких запланированных переговоров. Лондонцы должны договориться с 33-летним игроком до 23 июня, в противном случае 1 июля он станет свободным агентом.