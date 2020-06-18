Сарри: Роналду не хватает остроты

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии с «Наполи» в серии пенальти со счётом 2:4.

«Это разочарование для клуба, ребят и болельщиков, но в данный момент мы не можем сделать намного больше, потому что нам не хватает резкости. У нас отсутствовали несколько игроков, и мы должны были сделать несколько других выборов, потому что наш уровень физической подготовки не оптимален. Мы хорошо держим мяч, но не хватает остроты, чтобы превратить это в опасные моменты. Я не думаю, что нам не хватило решимости, потому что мы были полностью сконцентрированы в течение 90 минут, а этого не бывает без решимости. Роналду? Он в той же форме, что и другие, такие как Пауло Дибала и Дуглас Коста, ему не хватает остроты, чтобы делать то, что у него получается лучше всего», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.