Неймар: я не могу дождаться тебя, любовь моя. Лига чемпионов вернулась

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на информацию о формате доигровки Лиги чемпионов.
«Я не могу дождаться тебя, любовь моя. Лига чемпионов вернулась», — написал бразильский нападающий в своём «инстаграме».
Сегодня УЕФА объявил, что главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
В настоящее время в «Финал восьми» вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими четырьмя участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).
Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.
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