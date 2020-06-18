Яну Облаку потребовалось наименьшее количество игр для отметки в 100 матчей на ноль

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на домашнем стадионе «Эль-Садар» в Памплоне разгромно уступила мадридскому «Атлетико» со счётом 0:5.

Как сообщает Opta в «Твиттере», 27-летний словенский вратарь «матрасников» Ян Облак стал рекордсменом Ла Лиги. Среди всех голкиперов чемпионатов Испании ему потребовалось наименьшее количество игр (182 встречи) на достижение отметки в 100 матчей на ноль. Предыдущий рекорд — 100 сухих матчей в 222 встречах, принадлежал экс-вратарю «Кордовы», «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Мигелю Рейне, выступавшему с 1964 по 1980 год.

«Атлетико», набрав 49 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре «матрасники» на домашнем стадионе «Ванда Метраполитано» примут «Вальядолид», занимающий 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками.