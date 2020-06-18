Дженнаро Гаттузо потребовалось 17 игр в «Наполи» для своего первого трофея в карьере

В финальном матче Кубка Италии в Риме на стадионе «Олимпико» «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» в серии пенальти (4:2) и завоевал трофей первый трофей с 2014 года, сообщает Squawka.

42-летний итальянский главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, ранее возглавлявший швейцарский «Сьон», «Палермо», греческий ОФИ, «Пизу» и «Милан», выиграл свой первый трофей в своей тренерской карьере. Для этого ему потребовалось 17 встреч у руля неаполитанского клуба.

«Наполи» выиграл трофей в шестой раз. На пути к финалу неаполитанцы обыграли «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» — «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0). Свой предыдущий трофей «Наполи» выиграл под руководством испанца Рафаэля Бенитеса в сезоне-2013/2014, когда им удалось выиграть Кубок и Суперкубок Италии.

Напомним, ранее Дженнаро Гаттузо понёс потерю в семье — в возрасте 37 лет скончалась его сестра.