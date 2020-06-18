Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда шокирован новостью о возобновлении чемпионата Бразилии

34-летний японский полузащитник бразильского «Ботафого» Кейсуке Хонда, ранее выступавший за московский ЦСКА, остался в недоумении от новости о возобновлении чемпионата Бразилии, несмотря на неутешительную статистику заболеваний коронавирусом в стране.

«16 июня. Заражено: 34 918. Умерло: 1282. Я сумасшедший, но хочу знать логическую причину, почему мы возобновляем турнир?», — написал Хонда в «Твиттере».

Бразильские СМИ сообщают, что Федерация футбола штата Рио-де-Жанейро предложила, чтобы чемпионат штата, который проходит в Бразилии до начала национальных лиг во второй половине года, возобновился 18 июня.

По состоянию на 17 июля, Бразилия занимает второе место в мире по количеству заражённых COVID-19 – 923 тыс. Суточный прирост составляет около 30 тыс. человек. Погибших – 45 тыс, а выздоровевших – 450 тыс.



Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.