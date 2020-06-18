Сергей Рыжиков: заканчивать не хочется. Мой ориентир — РПЛ, но не зарекаюсь и от ФНЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал, чем планирует заниматься по окончании игровой карьеры.

«Люблю футбол, люблю играть в воротах, люблю ощущение соперничества и на тренировке, и в игре, когда бьешься за три очка. Заканчивать мне не хочется. Контракт с „Крыльями“ у меня до 1 августа. Буду думать после заключительной игры. Агент Алексей Сафонов работает в этом направлении. Конечно, есть большое желание остаться в „Крыльях Советов“, но не все зависит от меня. Если „Крылья“ проявят к моей персоне интерес, это будет приоритетный вариант. О других вариантах пока рано говорить — ещё неизвестно, когда откроется трансферное окно. Мой ориентир — Премьер-Лига, но не зарекаюсь и от ФНЛ.



В какой сфере вижу себя после окончания карьеры? В футболе, на тренерской работе. В идеале — главным тренером. Я уже отучился, получил лицензию категории „А“. Правда, уже два года прошло, через год надо будет ее подтверждать. Видишь, как вышло, Серёже Корниленко лицензия пригодилась — серьёзная травма, и он стал тренером. А я лицензию пока отложил. В недолгий ящик», — приводит слова Рыжикова «Волжская коммуна».