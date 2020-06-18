Вратарь «Рубина» Городовой перешёл в «Велес» на правах аренды

Голкипер «Рубина» Алексей Городовой перешёл в московский «Велес» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

Соглашение Городового с «Велесом» рассчитано до окончания сезона-2020/2021.

Городовой — воспитанник ставропольского «Динамо». Голкипер перешёл в «Рубин» зимой 2019 года в качестве свободного агента. Вторую половину сезона-2018/2019 26-летний вратарь провёл в «Зените-2». В нынешнем сезоне Городовой не провёл ни одного матча в чемпионате России, попав в заявку «Рубина» на матчи РПЛ семь раз.

Напомним, «Велес», набрав 36 очков в 16 матчах, занял первое место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад», и впервые в истории проведёт сезон в ФНЛ.