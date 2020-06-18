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«Горжусь вами». Диего Марадона поздравил «Наполи» с завоеванием Кубка Италии

«Горжусь вами». Диего Марадона поздравил «Наполи» с завоеванием Кубка Италии
Футбол / Италия 0

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в «Инстаграме» поздравил свой бывший клуб «Наполи».

Накануне, 17 июня, команда встретилась с «Ювентусом» в финальном матче Кубка Италии. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались неаполитанцы – 4:2.

«Горжусь вами. Вперёд, «Наполи»!» — написал Марадона.

Кубок Италии стал для «Наполи» первым трофеем за шесть лет. В 2014 году команда добилась победы в этом же турнире.

Марадона защищал цвета «Наполи» с 1984 по 1991 год. С ним итальянский клуб дважды становился чемпионом Италии, а также по разу выигрывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок УЕФА. В настоящее время Диего занимает пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

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