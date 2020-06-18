«Горжусь вами». Диего Марадона поздравил «Наполи» с завоеванием Кубка Италии

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в «Инстаграме» поздравил свой бывший клуб «Наполи».
Накануне, 17 июня, команда встретилась с «Ювентусом» в финальном матче Кубка Италии. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались неаполитанцы – 4:2.
«Горжусь вами. Вперёд, «Наполи»!» — написал Марадона.
Кубок Италии стал для «Наполи» первым трофеем за шесть лет. В 2014 году команда добилась победы в этом же турнире.
Марадона защищал цвета «Наполи» с 1984 по 1991 год. С ним итальянский клуб дважды становился чемпионом Италии, а также по разу выигрывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок УЕФА. В настоящее время Диего занимает пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».
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