Руслан Нигматуллин опубликовал пост в поддержку поправок в конституцию

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своём «инстаграме» поддержал поправки в конституцию.



«За свою спортивную и потом гастрольную жизнь я объездил всю нашу страну с запада на восток и с юга на север и не понаслышке знаю, какая она у нас огромная. Но меня всегда коробит, когда доводится слышать от досужих пользователей интернета фразы типа «Зачем нам эти Курилы? Да отдайте их японцам, нам не жалко». Веками, поколениями наша страна росла, наш народ осваивал новые земли, стремился защитить их. Миллионы отважных людей геройски боролись за безопасность и независимость родины. Многие отдали жизни. Как легко же теперь некоторые готовы разбрасываться щедро обагрённой кровью и потом землёй! Конечно, они вправе высказываться, но, раз они не дорожат русской землёй, неужели они к тому же не уважают память предков?



Впрочем, если будут приняты поправки к конституции, то все эти разговоры так и останутся разговорами. Ведь там будет сказано о недопустимости отчуждения каких-либо частей территории Российской Федерации. И это очень хорошо. Наша страна нами не на помойке найдена, чтобы раздаривать её по кускам», — написал Нигматуллин.

Дмитрий Тарасов призвал принять участие в голосовании за поправки в Конституцию