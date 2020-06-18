«Приехали мои девочки». Дмитрий Тарасов поделился семейным фото
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с женой и детьми.
«Приехали мои девочки. Чуть отдохнули и пошли гулять по городу. Настроение супер. Ева больше всех устала. Всем мира и добра», — подписал снимок Тарасов.
Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Тарасова в "Инстаграме".
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. У него диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.
Чемпионат России возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта «Рубин» встретится с «Уралом».
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