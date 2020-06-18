Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Иртыш» прошёл лицензирование для участия в ФНЛ

«Иртыш» прошёл лицензирование для участия в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Омский «Иртыш» получил лицензию для участия в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.

«Сегодня прошло заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза для определения состава участников Футбольной национальной лиги. Омский «Иртыш» успешно прошёл данное испытание и теперь выступит в ФНЛ!» — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Иртыш», набрав 29 очков в 11 играх, занял первое место в турнирной таблице зоны «Восток» Профессиональной футбольной лиги и получил право участвовать в ФНЛ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в ПФЛ и ФНЛ был завершён досрочно. Сезон в Российской Премьер-Лиге будет возобновлён 19 июня и завершится 22 июля.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020