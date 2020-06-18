«Иртыш» прошёл лицензирование для участия в ФНЛ

Омский «Иртыш» получил лицензию для участия в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.

«Сегодня прошло заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза для определения состава участников Футбольной национальной лиги. Омский «Иртыш» успешно прошёл данное испытание и теперь выступит в ФНЛ!» — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Иртыш», набрав 29 очков в 11 играх, занял первое место в турнирной таблице зоны «Восток» Профессиональной футбольной лиги и получил право участвовать в ФНЛ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в ПФЛ и ФНЛ был завершён досрочно. Сезон в Российской Премьер-Лиге будет возобновлён 19 июня и завершится 22 июля.