«Интер» близок к подписанию нового контракта с Марсело Брозовичем
Миланский «Интер» близок к подписанию нового контракта с хорватским полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, миланский клуб намерен продлить соглашение с Брозовичем на один год. Сообщается, что «Интер» повысит зарплату хавбека, а также исключит из контракта пункт о клаусуле в размере € 60 млн.
Брозович перешёл в «Интер» из хорватского «Динамо» Загреб летом 2016 года. Нынешний контракт 27-летнего футболиста с «нерадзурри» действителен до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Брозович провёл на поле 34 матча во всех турнирах, стал автором трёх забитых мячей и отдал пять результативных передач.
«Интер», набрав 54 очка в 25 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
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