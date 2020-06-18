«Интер» близок к подписанию нового контракта с Марсело Брозовичем

Миланский «Интер» близок к подписанию нового контракта с хорватским полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, миланский клуб намерен продлить соглашение с Брозовичем на один год. Сообщается, что «Интер» повысит зарплату хавбека, а также исключит из контракта пункт о клаусуле в размере € 60 млн.

Брозович перешёл в «Интер» из хорватского «Динамо» Загреб летом 2016 года. Нынешний контракт 27-летнего футболиста с «нерадзурри» действителен до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Брозович провёл на поле 34 матча во всех турнирах, стал автором трёх забитых мячей и отдал пять результативных передач.

«Интер», набрав 54 очка в 25 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А.