«Нас ждёт очень успешное будущее». Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал свой переход из «РБ Лейпциг» в лондонский «Челси».



«Я рад переходу в «Челси». Для меня трансфер в такой большой клуб – момент гордости. Разумеется, я хочу поблагодарить «РБ Лейпциг» и его болельщиков за четыре потрясающих года. Вы всегда будете в моём сердце. С нетерпением жду следующего сезона с новыми партнёрами по команде, новым тренером и, конечно же, болельщиками «Челси». Нас ждёт очень успешное будущее», — цитирует Вернера пресс-служба «Челси».



Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Ожидалось, что контракт немца с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера