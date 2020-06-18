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«Нас ждёт очень успешное будущее». Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»

«Нас ждёт очень успешное будущее». Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал свой переход из «РБ Лейпциг» в лондонский «Челси».

«Я рад переходу в «Челси». Для меня трансфер в такой большой клуб – момент гордости. Разумеется, я хочу поблагодарить «РБ Лейпциг» и его болельщиков за четыре потрясающих года. Вы всегда будете в моём сердце. С нетерпением жду следующего сезона с новыми партнёрами по команде, новым тренером и, конечно же, болельщиками «Челси». Нас ждёт очень успешное будущее», — цитирует Вернера пресс-служба «Челси».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Ожидалось, что контракт немца с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
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