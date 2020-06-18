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Грановская: очень рады, что Вернер выбрал «Челси». Его хотели клубы по всей Европе

Грановская: очень рады, что Вернер выбрал «Челси». Его хотели клубы по всей Европе
Футбол / Англия 0

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход в клуб нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

«Мы очень рады, что Вернер сделал выбор в пользу «Челси». Это игрок, которого желали видеть у себя клубы по всей Европе, и в этом нет ничего удивительного. Тимо сочетает в себе молодость и перспективу с опытом и признанием, а это редкость. Мы с нетерпением ждём, когда он присоединится к нам, а до этого момента желаем Тимо и «РБ Лейпциг» удачи в оставшейся части этого сезона», — цитирует Грановскую пресс-служба «Челси».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Ожидалось, что контракт немца с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

«Нас ждёт очень успешное будущее». Вернер прокомментировал свой переход в «Челси»
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