Тимо Вернер не поможет «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не поможет команде в оставшихся матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Челси» объявил о переходе 24-летнего футболиста. В заявлении лондонского клуба уточняется, что Тимо присоединится к команде в июле, в то время как главный еврокубок будет доигран в августе. Таким образом, немецкая команда не сможет рассчитывать на форварда в Лиге чемпионов.
Накануне УЕФА объявил формат доигровки нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира.
Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.
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