Среди арбитров РПЛ выявлен один случай заражения коронавирусом

Российский футбольный союз (РФС) провёл тестирование арбитров и ассистентов судей на коронавирус, по итогам которого был выявлен один случай заражения, сообщается в телеграм-канале РФС.
Положительный результат дал тест ассистента судей Максима Гаврилина. Результаты тестов остальных арбитров отрицательные.
«Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.
При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», — прокомментировал Гаврилин.
- 18 июня 2020
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