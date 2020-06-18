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Дани Алвес: в сегодняшнем «Милане» я был бы звездой

Дани Алвес: в сегодняшнем «Милане» я был бы звездой
Футбол / Италия 0

37-летний защитник бразильского «Сан-Паулу» Дани Алвес считает, что мог бы продолжать успешно выступать в европейских чемпионатах.

«Я был бы звездой в сегодняшнем „Милане“. Возраст — всего лишь цифра, и я по-прежнему хочу бороться, когда играю в футбол. Уверен в одном: я не хочу стыдиться того, что продолжаю выходить на поле. Завершу карьеру тогда, когда не смогу играть», — приводит слова Алвеса Football Italia со ссылкой на Hoy No Se Sale.

Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого он защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен», туринского «Ювентуса», испанских «Барселоны» и «Севильи». Контракт Алвеса с бразильским клубом рассчитан до декабря 2022 года.

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