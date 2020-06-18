«Ростов» хочет перенести матч с «Сочи». РФС, РПЛ и сочинцы на данный момент не против
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» хочет перенести матч с «Сочи» на даты встреч Кубка России.
РФС и РПЛ в настоящий момент не против переноса матча, поддерживает идею и сочинский клуб. Окончательное решение будет принято после заключения управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
При этом матчи с «Арсеналом» и «Краснодаром» могут пройти, если в «Ростове» больше не будет выявлено заражённых.
Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Команда должна была сыграть с «Сочи» на выезде завтра, 19 июня.
Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.
В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей
- 18 июня 2020
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