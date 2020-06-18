«Уфа» заявила Игоря Безденежных. Первую часть сезона он провёл в аренде в «Чайке»

«Уфа» заявила полузащитника Игоря Безденежных на оставшуюся часть сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба уфимского клуба на официальном сайте.

«Воспитанник уфимского футбола сможет помочь нашей команде в оставшихся восьми матчах этого сезона. Полузащитник заявлен в РПЛ под 87-м номером», — сказано в заявлении.

Первую часть нынешнего сезона Безденежных провёл в «Чайке». Хавбек провёл на поле 22 матча, стал автором 5 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта Российской Премьер-Лиги «Уфа» примет «Тамбов».

«Уфа», набрав 27 очков в 22 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет «Зенит» (50).