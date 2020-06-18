Генсек РФС: надеемся, что к следующему туру «Ростов» уже сможет сыграть

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с заражёнными коронавирусом в «Ростове».

«Мы надеемся, что к следующему туру „Ростов“ уже сможет сыграть. Это матч с тульским «Арсеналом». Футболисты и тренеры «Ростова» сейчас на базе. При наличии трёх отрицательных тестов они могут вернуться к тренировкам. Не советовал бы «Ростову» нарушать карантин. Сейчас возможность поехать на игру в Сочи могут те, кто не на карантине и кто заявлен на чемпионат", — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Команда отправилась на двухнедельный карантин. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте. В мае РФС принял решение возобновить первенство.