Генсек РФС: возможность переноса матча «Сочи» — «Ростов» есть. Единственная дата — 19 июля

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался о ситуации с матчем «Сочи» – «Ростов», оказавшемся под угрозой срыва из-за выявления шести заражённых коронавирусом в стане гостей.



«На всех собраниях мы говорили, что перенос игр практически не предполагается, это почти невозможно. Все клубы приняли эту позицию. Тем не менее в данной ситуации мы понимаем, что теоретическая возможность переноса именно этой игры существует. Единственная дата – 19 июля. Но, возвращаясь к тому самому регламенту, он предполагает максимальную защиту игроков. Проводятся ежедневные тесты, а есть клубы, которые не посадили команды на карантин, не проводят ежедневно тесты. Произошедшее с «Ростовом» должно стать для клубов уроком. Только детальное следование всем рекомендациям может игроков защитить. Есть возможность перенести игру на 19 июля, но это можно реализовать только при желании и готовности обоих клубов.



Один клуб соблюдает регламент, второй не совсем – отпускает игроков к родственникам, проводит товарищеские матчи. О рисках мы предупреждали. Мы готовы обсуждать тему переноса, но только при готовности обоих клубов. Но заставить и поставить перед фактом «Сочи» – неправильно.



Правильно ли говорить, что при отказе «Сочи» и неявке «Ростова» им будет засчитано техническое поражение? Да», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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